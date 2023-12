Vermisste Schülerin einer Bochumer Schule wieder gefunden

Bochum Die Polizei hatte Mittwoch nach einer Schülerin (13) einer Bochumer Schule gesucht. Am Hauptbahnhof wurde sie unversehrt angetroffen.

Die Bochumer Polizei hatte am Mittwoch (20.) nach einem 13-jährigen Mädchen gesucht, das auf eine Bochumer Schule geht. Zuletzt gesehen wurde es gegen 13 Uhr an seinem Wohnort in Herne gesehen, wo es aus dem Schulbus ausstieg. Zu Hause kam die 13-Jährige aber nicht an. Sie hat laut Polizei das Down-Syndrom und ist örtlich desorientiert.

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die Schülerin wohlbehalten am Bochumer Hauptbahnhof angetroffen werden, meldete die Polizei gegen 18 Uhr.

