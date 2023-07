Schüler lösen kniffelige Rätsel in der Stadtbücherei Bochum

Bochum. Der „Sommer-Lese-Club“ der Stadtbücherei Bochum bietet in den Ferien viel Spaß und Spannung. In Wattenscheid steigt sogar eine Piratenparty.

Im „Sommer-Lese-Club“, den die Stadtbücherei in den Sommerferien anbietet, können Kinder und Jugendliche bei mehreren Workshops aktiv werden. Die kostenlosen Veranstaltungen finden in der Zentralbücherei im BVZ (Gustav-Heinemann-Platz 2-6) in Bochum sowie in einigen Zweigstellen in den Stadtteilen statt – und bieten eine Menge Spaß und Spannung.

Stadtbücherei Bochum bietet viele Ferienworkshops an

Zum Auftakt können Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren Jahren in der Zentralbücherei das Programmieren von Spielen mit dem Computerprogramm „Scratch“ lernen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Los geht’s am Montag, 17. Juli, von 10 bis 14 Uhr.

Kniffelige Aufgaben warten am Dienstag, 18. Juli, von 15 bis 17 Uhr auf Schülerinnen und Schüler von zehn bis 14 Jahren in der Zweigbücherei Langendreer, Unterstraße 71: Sie wollen gemeinsam das Exit-Spiel „Die drei ??? – Das Haus der Rätsel“ lösen. Ähnlich wie bei den beliebten Escape-Games geht es darum, möglichst rasch aus einer Situation zu entkommen und verschiedene Aufgaben zu lösen.

Piratenfest und Bilderbuchkino

Ein großes Piratenfest für Kinder ab vier Jahren findet am Donnerstag 20. Juli, von 15 bis 17 Uhr in der Zweigbücherei Wattenscheid im Gertrudiscenter statt. Die Zentralbücherei am Rathaus zeigt am Samstag, 22. Juli, um 10.30 Uhr das Bilderbuchkino „Post für dich“ in deutscher und ukrainischer Sprache mit dem Journalisten Oleksandr Vakhnii für Kinder ab vier Jahren.

Anmeldungen sind erforderlich. Entweder direkt vor Ort oder Mail an: sommerleseclub@bochum.de. Das komplette Programm: bochum.de/stadtbuecherei

