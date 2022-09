Schüler bauen eigenen Minisatelliten beim Cansat Wettbewerb

Bochum. Der Deutsche Cansat Wettbewerb ermöglicht Schülern die Entwicklung eines eigenen Minisatelliten. Interessierte können sich nun bewerben.

Zum bereits neunten Mal können naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland sich der spannenden Aufgabe stellen, einen eigenen Minisatelliten zu bauen. Am Montag veröffentlichte Cansat Germany, zu dessen Partnern die Ruhr-Universität Bochum zählt, die diesjährige Ausschreibung zum Wettbewerb.

Cansat steht kurz für einen Satelliten in der Größe einer Getränkedose. Dieser wird bei der „Primärmission“, die im März 2023 in Bremen durchgeführt wird, in einen Kilometer Höhe geschossen und anschließend wissenschaftlich untersucht.

In einer zweiten Mission setzen sich die Teilnehmer mit einer selbstgewählten Fragestellung auseinander. In dem insgesamt sechsmonatigen Projekt lernen die Jugendlichen auch, eine eigenständige Planung vorzunehmen sowie ihre Ergebnisse zu präsentieren und zu dokumentieren.

Schüler ab 14 Jahren können teilnehmen - Bewerbungen bis Anfang Oktober möglich

Insgesamt zehn ausgewählte Schulteams werden zum Wettbewerb eingeladen. Ein Team besteht dabei aus mindestens vier Schülern ab 14 Jahren sowie einem Betreuer.

Auf der Seite www.cansat.de finden Interessenten weitere Informationen und das passende Bewerbungsformular. Die Bewerbungsfrist endet am 3. Oktober 2022.

