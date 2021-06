Schüler (8) auf Fahrrad wird in Bochum von Pkw erfasst

Bochum. Verletzt wurde ein achtjähriger Junge, der mit dem Rad auf der Josefinenstraße unterwegs war. Der Aufprall war äußerst heftig.

Verletzt wurde ein achtjähriger Junge, der am Freitag (25.) mit seinem Fahrrad auf der Josefinenstraße in Grumme unterwegs war. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr der kleine Junge zunächst mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Josefinenstraße. Als er nach seinen Angaben nicht richtig bremsen konnte, überquerte er an der Wichernstraße 22 plötzlich diagonal die Fahrbahn. Dabei stieß er rechtsseitig in das Auto einer 48-jährigen Bochumerin, die in Richtung Josefinenstraße fuhr.

Fahrrad zerbrach in drei Teile

Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin der Unfall nicht vermeiden. Das Kind schlug mit dem Kopf auf die Motorhaube, verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad des Achtjährigen zerbrach nach dem Unfall in drei Teile - Gabel und Lenker brachen vom Rahmen ab.

