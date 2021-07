Altena/Bochum. Im vom Hochwasser schwer betroffenen sauerländischen Altena hat die Polizei einen Bochumer Schrottsammler erwischt. Er hatte Schrott durchwühlt.

Die Polizei im Altena hat einen Bochumer Schrottsammler angezeigt, der in der vom Hochwasser schwer betroffenen Stadt im Sauerland nach wertvollen Habseligkeiten gesucht hatte. Am Samstagnachmittag soll der Mann in der Innenstadt direkt an der Lenne Schrott durchwühlt haben.

Bereits am Mittag war er dem Ordnungsamt aufgefallen. Die Polizei hatte ihn schon da wegen Verstößen gegen die Fahrpersonalverordnung, Gewerbeordnung und das Elektrogerätegesetz angezeigt. Der Mann erhielt außerdem einen Platzverweis.

Die Polizei in Altena zählte am Wochenende insgesamt 13 Einsätze wegen Diebstählen durch verdächtige Schrottsammler.

