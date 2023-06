Schriftsteller Navid Kermani erhält Auszeichnung in Bochum

Der in Köln lebende Schriftsteller Navid Kermani wurde in der Christuskirche geehrt.

Bochum. Bei einem Festakt in der Christuskirche Bochum bekommt der deutsch-iranische Autor den Hans-Ehrenberg-Preis. Lobende Worte von Norbert Lammert.

Der deutsch-iranische Schriftsteller und Essayist Navid Kermani ist in der Christuskirche am Rathaus in Bochummit dem Hans-Ehrenberg-Preis ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio bezeichnete der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) den 55-jährigen Kölner als „einen guten, lieben Freund“: „Man könnte meinen, keiner der bisherigen Preisträger ist in seiner Biografie weiter von Hans Ehrenberg entfernt als Navid Kermani. Und kaum einer ist ihm näher – in Einstellung, Orientierung und Haltung.“

Der Hans-Ehrenberg-Preis wird von der Evangelischen Kirche in Bochum alle zwei Jahre verliehen und ist mit 5000 Euro dotiert. Der Preis erinnert das Leben und Werk des jüdisch-christlichen Theologen Hans Ehrenberg (1883-1958), der als ein Vordenker und Wegbereiter des kirchlichen Widerstands gegen den totalitären Nazi-Staat gilt.

Kermani sei „ein frommer Mensch, der zugleich Aufklärer ist“, zitierte Lammert einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung: „Diese Aussage hätte man ziemlich genauso auch über Hans Ehrenberg treffen können“, so Lammert. Kermanis Anliegen sei es, die Welt in ihrer Ambivalenz, ihrer Widersprüchlichkeit, ihrer Komplexität zu verstehen.

Präses Annette Kurschus, die wie Kermani in Siegen aufwuchs, entwarf in ihrer Rede „ein wechselseitiges Staunen“ und bezog sich damit auf einen Buchtitel des Preisträgers: „Ich will über Ihr Staunen staunen“, so Kurschus. „Ich will es glauben und mich davon beflügeln und in die Verantwortung nehmen lassen.“ (sw)

