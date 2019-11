Schneller Weg in den Kreißsaal

Die Studie ist auch zu positiven Erkenntnissen gekommen: So konnten fast 87 Prozent aller Frauen an dem Ort gebären, den sie bereits in der Schwangerschaft gewählt haben. Die Mütter, die im Krankenhaus entbunden haben, benötigten im Durchschnitt 23,8 Minuten für den Weg zur Klinik. Das ist deutlich unter dem bundesweit festgelegten Richtwert von knapp 40 Minuten.

Unter den 30 geburtshilflichen Abteilungen in Krankenhäusern im Regierungsbezirk Arnsberg sind zwei in Bochum, nämlich die Kreißsäle in der Augusta-Kranken-Anstalt und im St.-Elisabeth-Hospital.