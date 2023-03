Schnee in Bochum: Am Mittwoch, 8. März 2023, sind viele Orte in der Stadt – hier die Brücke zur Ruhr-Uni – leicht überzuckert.

Wetter Schnee in Bochum: So ist die Lage auf den Straßen

Bochum. Winter-Comeback in Bochum: Seit Mittwochmorgen schneit es, Teile der Stadt sind leicht überzuckert. Liegen bleibt der Schnee aber nicht.

Dächer und Bäume sind leicht überzuckert, seit dem Morgen wirbeln Schneeflocken durch die Luft: Der Winter hat in Bochum am Mittwoch ein kleines Comeback gegeben. Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr halten sich am Mittag in Grenzen: „Wir haben eine völlig unauffällige Unfalllage“, sagt Polizeisprecher Jens Artschwager.

Auch bei der Bogestra rollt der Verkehr planmäßig; der Ankunfts- und Abfahrtsmonitor zeigt keine größeren Verspätungen.

Wetter in Bochum: Im Laufe des Tages wird Schnee zu Regen

Die leichte Schneedecke dürfte auch nicht von Dauer sein: Im Laufe des Tages gehen die Niederschläge nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Regen über. Für Donnerstag erwarten die Meteorologen graues Wetter bei Temperaturen um die fünf Grad, und auch am Freitag bleibt es regnerisch und ungemütlich. (red/mit dpa)

