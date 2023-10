Schließfachaufbrüche: Polizei Bochum sucht jetzt Geschädigte

Mehrfach wurden in jüngster Zeit in Boch Schließfächer aufgebrochen (Symbolbild).

Bochum. Viermal wurden in jüngster Zeit Schließfächer in Bochum aufgebrochen. Es gibt sieben Tatverdächtige – aber zu wenige Angaben von Geschädigten.

Mehrfach wurden in den vergangenen Monaten Schließfächer aufgebrochen. Nachdem die Polizei sieben Tatverdächtige ermittelt hat, sucht sie nun die geschädigten Eigentümer des Diebesguts. Erst wenige haben sich gemeldet.

Mehrfach Schließfächer in Bochum aufgebrochen

Am 20. August wurden an der Josephinenstraße 42 nachts gegen drei Uhr Fächer aufgebrochen. Drei Tage später, am 23. August, ereignete sich gegen 3.15 Uhr das Gleiche an der Castroper Straße 241.

Die dritte Tat wurde am 25. August, gegen 3.58 Uhr, „Auf der Markscheide“ 10 gemeldet. Schließlich wurden am 23. September, gegen 3.23 Uhr Schließfächer an der Wittener Straße 247 aufgebrochen.

Polizei ermittelt sieben tatverdächtige Männer

Im Rahmen der Ermittlungen konnten sieben tatverdächtige Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren identifiziert werden, so die Polizei. Trotz der größeren Anzahl an aufgebrochenen Schließfächern haben sich bis bei ihr bis jetzt aber nur wenige Geschädigte gemeldet. Damit die Beute genau bestimmt werden kann, hofft sie nun auf schriftliche Hinweise der geschädigten Eigentümer an die Adresse: hinweise@polizei-bochum.nrw.de.

Unter dem Link https://url.nrw/SchliessfachBochum finden betroffene Personen ein vorgefertigtes Formular, um Diebesgut aufzulisten. Die Kriminalpolizei bittet darum, dies zeitnah ausgefüllt unter dem Betreff „Schließfach KK13“ an die genannte Mailadresse zu senden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum