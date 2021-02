Kriminalität Schlägerei und Sachbeschädigung in Bochumer U-Bahn-Station

Bochum. Zu einer Schlägerei kam es in einer Bochumer U-Bahn-Haltestelle. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen zu diesem Vorfall am Freitagabend.

Zu einem Vorfall mit Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr kam es bereits am Freitagabend (29.), gegen 23.30 Uhr, im Bereich des U-Bahnhofes Feldsieper Straße in Bochum. Zuvor soll es dort zu einer Schlägerei gekommen sein. Einer der Beteiligten hatte die Polizei informiert.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 26-jährige Bochumer angegeben, dort von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden zu sein. Er kam nach eigenen Angaben zusammen mit drei weiteren Zeugen, einem 18-jährigen und einem 27-jährigen Bochumer sowie einer 15-jährigen Bochumerin, aus der U-Bahn, als sie auf eine Gruppe Jugendlicher trafen. Einer aus der Gruppe soll den 26-Jährigen getreten haben. Als diesem seine Begleiter zur Hilfe kamen, wurden auch sie angegriffen. Die unbekannte Gruppe stieg in ein schwarzes Auto und entfernte sich in Richtung Feldsieper Straße.

Alkohol war im Spiel

Die Polizei ermittelte jedoch, dass aus der ersten Gruppe heraus, Graffiti gesprüht wurde, und der 26-Jährige einen Feuerlöscher aus der Verankerung gerissen habe und auf die Gleise geworfen haben soll. Die Bochumer waren zum Teil alkoholisiert. Auf die drei kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti zu und auf den 26-Jährigen zudem eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Beamten schrieben vor Ort noch eine weitere Anzeige - wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln: Ein noch unbekannter Täter hatte im selben Zeitraum das Notsignal betätigt und so eine einfahrende U-Bahn zum Halten gebracht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich 0234/ 909-8105 oder (-4441).

