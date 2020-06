Polizei Schläge und Tritte: Zwei Schüler in Bochumer City gefasst

Bochum. Mit Tritten und Schlägen haben zwei 15-Jährige zwei Bochumer (17, 18) angegriffen. Die Attacke ereignete sich vor dem Hauptbahnhof Bochum.

Nach einer massiven Gewaltattacke unter Jugendlichen und Heranwachsenden am helllichten Tag direkt gegenüber dem Hauptbahnhof Bochum sucht die Polizei dringend Zeugen.

Am Mittwoch (17. Juni) gegen 11 Uhr gab es in dem Durchgang zwischen der Massenbergstraße und dem Kurt-Schumacher-Platz, nahe der dortigen Bäckerei, einem lauten Streit zwischen Jugendlichen, der in einen körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

18-Jähriger wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Bochum gebracht

Zwei 15-jährige Bochumer haben laut Polizei einen 17- und einen 18-jährigen Bochumer mit Fäusten und Tritten angegriffen. Als Passanten eingriffen, rannten die 15-Jährigen davon. Nur kurze Zeit später wurden sie von Polizisten gestellt. Zum Tatmotiv wurde nichts bekannt.

Der 18-Jährige wurde zur Untersuchung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen wenden sich bitte unter 0234/909-8105 ans Kriminalkommissariat 31 (außerhalb der Geschäftszeit an die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.)