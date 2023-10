Polizeilicher Staatsschutz Scheibe am Parteibüro der Bochumer Grünen eingeworfen

Bochum. Ein Unbekannter hat ein Fenster des Parteibüros der Bochumer Grünen beschädigt. Die Polizei vermutet, dass die Tat politisch motiviert war.

Am Parteibüro der Grünen an der Diekampstraße 37 in der Bochumer Innenstadt ist eine Scheibe mutwillig beschädigt worden. Der polizeiliche Staatsschutz, der für politisch motivierte Straftaten zuständig ist, ermittelt und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Scheibe war spinnennetzförmig zersplittert

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 18. Oktober, 20 Uhr, und Donnerstag, 19. Oktober, 13.45 Uhr. Die Scheibe im ersten Obergeschoss war spinnennetzförmig gesplittert.

Hinweise an den Staatsschutz unter 0234 909 4505 oder an die Kriminalwache unter 0234 909 4441.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum