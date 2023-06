Schauspielhaus lädt zum Tag für die UNO-Flüchtlingshilfe ein

Das Schauspielhaus öffnet am Samstag, 17. Juni, seine Pforten für den UNO-Flüchtlingstag. Am Abend gibt es eine Vorstellung von „Woyzeck“ (mit Steven Scharf und Anna Drexler).

Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni lädt das Schauspielhaus Bochum am Samstag, 17. Juni, ab 15 Uhr zu einem großen Tag für die UNO-Flüchtlingshilfe ein. Lokale Initiativen stellen ebenso ihre Arbeit vor wie die UNO-Flüchtlingshilfe selber. Dazu gibt es eine Podiumsdiskussion und eine Vorstellung von „Woyzeck“ am Abend.

Aktionstag für geflüchtete Menschen im Schauspielhaus Bochum

Der Aktionstag beginnt um 15 Uhr auf dem Vorplatz, wo zwei beispielhafte Flüchtlingsunterkünfte aufgebaut werden. Dazu wird eine Ausstellung der Fotografin Alea Horst zu sehen sein, die Flüchtlingskinder auf der griechischen Insel Lesbos dokumentiert hat.

Serdar Yüksel (SPD), Vorstandsmitglied der UNO-Flüchtlingshilfe und Mitglied des Landtags, hält um 16.45 Uhr im Oval Office einen Vortrag zur Lage in der Türkei nach dem Erdbeben. Um 17.45 Uhr beginnt eine Podiumsdiskussion in den Kammerspielen, in der über die Situation von Geflüchteten und über die Möglichkeiten von Solidarität und Hilfe gesprochen wird.

Zum Abschluss wird „Woyzeck“ im Schauspielhaus Bochum gezeigt

Auf dem Podium mit dabei ist Ricarda Brandts. Die 67-jährige Juristin war unter anderem Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts NRW. Mittlerweile ist sie als Vorstandsvorsitzende der UNO-Flüchtlingshilfe tätig. Auch Katharina Lumpp vom UN-Geflüchtetenhilfswerk in Deutschland sowie Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW diskutieren mit.

Zum Abschluss wird um 19.30 Uhr im Schauspielhaus die umjubelte „Woyzeck“-Inszenierung von Intendant Johan Simons gezeigt. Die Einnahmen aus dieser Vorstellung gehen direkt an die UNO-Flüchtlingshilfe. „Angesichts der vielen Menschen, die sich momentan auf der Flucht befinden, ist es uns ein großes Bedürfnis zu helfen“, sagt Simons. (sw)

Eintritt frei. Karten für „Woyzeck“ (12 bis 37,50 Euro): 0234 3333 5555.

