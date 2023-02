Schauspielhaus Bochum plant Benefizabend für Erdbebenopfer

Torsten Kindermann (Mitte) und Band spielen in den Kammerspielen für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei.

Bochum. Nach dem verheerenden Erdbeben sammeln Musiker, Schriftsteller und Poetry-Slammer in den Kammerspielen Bochum Spenden. Alle treten ohne Gage auf.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei lädt das Schauspielhaus Bochum am Sonntag, 26. Februar, um 19 Uhr zu einem Benefizabend unter dem Titel „Bochum für die Erdbebenopfer“ in die Kammerspiele ein. Musiker, Schauspieler und Poetry-Slammer versprechen einen bewegenden Abend.

Benefizabend für Erdbebenopfer im Schauspielhaus Bochum

Auf der Bühne zu erleben sind neben Mitgliedern des Ensembles auch türkische, kurdische und syrische Musiker und Schriftsteller. Torsten Kindermann und seine Band aus „Mit anderen Augen“ spielen auf. Es wird Songs aus dem Stück „Istanbul“ geben, das die Regisseurin Selen Kara 2017 in die Kammerspiele brachte. Kara wird den Abend gemeinsam mit dem Chefdramaturgen Vasco Boenisch moderieren.

Ensemble aus „Hoffen und Sehnen“ ist dabei

Ebenfalls mit dabei ist das Ensemble aus dem beschwingten Liederabend „Hoffen und Sehnen“, der im Sommer für ausverkaufte Vorstellungen auf dem Theatervorplatz sorgte. Alle Künstler treten ohne Gage auf. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss werden Spenden gesammelt, die an zwei Bochumer Hilfsorganisationen sowie an ein nationales Bündnis fließen: Awo Bochum, West-Ost-Brücke e.V. und Aktion Deutschland hilft.

Karten und Infos: 0234 33 33 55 55 und schauspielhausbochum.de

