Schauspielhaus Bochum: Nach Wasserschaden gilt Notspielplan

Wegen des Wasserschadens im Schauspielhaus bleibt das Große Haus bis Mitte Januar geschlossen. Das führt zu Verwerfungen im Programm. Ein Notspielplan wurde aufgelegt.

Am Dienstag (17.1.2.) wurde im Theater mit Hochdruck an einem Ersatzspielplan gearbeitet. „Es geht nicht nur um die Verlegung von Bühnenbildern und Inszenierungen, sondern auch um veränderte Disposition von Arbeits- und Aufführungszeiten sowie Abläufen“, so Schauspielhaus-Sprecher Alexander Kruse.

Die Spielplanveränderungen bis zum Jahreswechsel:

Das beliebte Weihnachtsliedersingen findet statt, die zwei ausverkauften Veranstaltungen im Großen Haus wurden geteilt und laufen nun am 19., 21., 22. und 23. Dezember in den Kammerspielen. Die Karteninhaber wurden informiert.

An Heiligabend bleibt das Schauspielhaus geschlossen.

Am 1. Weihnachtstag (25.12.) fällt die Familienvorstellung „Der kleine Roboterjunge“ aus. Stattdessen liest das Ensemble um 16 Uhr weihnachtliche Geschichten für Klein und Groß in den Kammerspielen.

Die für den 2. Weihnachtstag (26.12.) angekündigte „Iphigenie“-Inszenierung zieht in einem abgespeckten Bühnenbild in die Kammerspiele um (19 Uhr).„Hamlet“ am 27. Dezember fällt aus, stattdessen ist der Kammer Sandra Hüllers Solo „Geschichten Deiner großen Liebe“ zu sehen.

Am Samstag (28.12.) entfällt „Hamlet“ ebenfalls, in den Kammerspielen läuft wie angekündigt „Gift. Eine Ehegeschichte“ (19.30 Uhr).

Am Sonntag (29.12.) entfällt „Der kleine Roboterjunge“, in den Kammerspielen läuft „Die Hydra“ (19 Uhr) wie angekündigt. Die Silvesterparty wird zu vergünstigten Eintrittspreisen vom Foyer des Schauspielhauses ins Tanas und ins Foyer der Kammerspiele verlegt. Statt einer Live-Band begleitet ein DJ den Abend musikalisch.

Alle Infos zum Ersatzspielplan auf www.schauspielhausbochum.de und unter 0234/3333-5555