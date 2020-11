Das Schauspielhaus Bochum hat seinen für diese Woche geplanten Vorverkaufsstart für Dezember verschoben. Ein Zeichen, dass der Spielbetrieb im Zuge der Corona-Pandemie weiterhin ruhen wird.

Endgültige Aussagen ließen sich indes noch nicht machen, sagt Schauspielhaus-Sprecher Alexander Kruse: „Wir warten die nächste Woche ab, wenn die Politik über das weitere Vorgehen im Lockdown entscheidet, um dann unsere Pläne gegebenenfalls anzupassen.“ Am 25. November könnte die Entscheidung der Ministerpräsidenten-Runde fallen. Auch ohne hellseherische Fähigkeiten ist aber davon auszugehen, dass die Theater, Konzertsäle und Veranstaltungsorte weiterhin geschlossen bleiben müssen. Die Infektionszahlen, so Kanzlerin Merkel, seien immer noch hoch, eine Trendwende nicht zu erkennen.

Vier Premieren wurden verschoben

Für das Schauspielhaus würde die Lockdown-Nachspielzeit die neuerliche Verschiebung lange geplanter Premieren bedeuten. Vier Erstaufführungen, die bereits im November laufen sollten, stehen (noch) für Dezember im Spielplan.

Den Auftakt macht am 2. Dezember „Peer Gynt“, eingerichtet von Dušan David Parízek. Nach seiner Bochumer „Iphigenie“ widmet sich der tschechische Regisseur nun Henrik Ibsens ruhelosem Weltenwanderer Peer und entwirft mit ihm die Studie eines fehlerhaften Systems: die Welt, in der wir leben.

Drei Tage später, am 5. Dezember, soll sich der Vorhang zum diesjährigen Familienstück heben: Michael Endes „Die unendliche Geschichte“ verspricht zur Weihnachtszeit, inszeniert von der niederländischen Regisseurin Liesbeth Colthof, eine fantastische Abenteuerreise für Menschen ab sechs Jahren.

Simons probt in Wien Intendant Johan Simons weilt zurzeit nicht in Bochum, sondern probt weiter am Wiener Burgtheater seine Neuinszenierung von William Shakespeares Königsdrama „Richard II.“. Die Premiere war für den 27. November vorgesehen und sollte coronabedingt auf den 2. Dezember verschoben werden. Doch wurde auch dieser Termin wegen des neuerlichen harten Lockdowns in Österreich abgesagt. Wann sie nachgeholt wird, ist noch nicht klar.

Ein weiteres Stück nicht nur für junge Zuschauer ist die für den 6. Dezember angedachte Premiere von „Wie Rosie den Käsekopter erfand“. Die Figurentheaterkünstlerin Sara Hasenbrink entwirft nach dem Kinderbuch von Andrea Beaty und David Robert eine spannende und lustige Geschichte vom Scheitern, Lachen und Krachen.

Ein Wiederhören mit Torsten Kindermann & Band

Und am 16. Dezember gibt’s (hoffentlich) zum ersten Mal einen besonderen Liederabend in den Kammerspielen: „Mit anderen Augen“ ist eine musikalische Collage, die eintaucht in die Welt der Blindheit – und Geschichten aus dem Leben blinder und sehbehinderter Menschen erzählt. Das Stück wird eingerichtet von Regisseurin Selen Kara, die einst am Schauspielhaus mit dem Singspiel „Istanbul“ große Erfolge feierte. Für den Soundtrack sorgt der bekannte Bochumer Theatermusiker Torsten Kindermann .

Viele Bochumer Theatergänger erinnern sich gut an den türkisch-deutschen Liederabend „Istanbul“, den Regisseurin Selen Kara im Frühjahr 2018 am Schauspielhaus einrichtet. Szene mit Tanja Schleiff und Roland Riebeling. Foto: Diana Küster

Hätte, wäre, könnte – was die Premierenfolge angeht, führt vorerst der Konjunktiv Regie. Dennoch: „Auch, wenn wir große Zweifel daran haben, dass unser Haus im Dezember wieder geöffnet werden darf, laufen die Proben weiter. Im Gegensatz zum ersten Shutdown, währenddessen nicht geprobt werden durfte“, erläutert Alexander Kruse.

Viel Zeit also für die Regisseure und Schauspieler/innen, um ihre jeweiligen Produktionen mit reichlich Feinschliff zu veredeln. Denn solch‘ übermäßig verlängerte Probezeiten, wie sie Corona erzwingt, sind in normalen Zeiten an keinem Theater der Welt üblich. Nun kommen sie hoffentlich einer gesteigerten Aufführungsqualität zu Gute.

Vielleicht ist das aber auch schon das einzige Gute an der ganzen Sache.

