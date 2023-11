Sauerländer greift Beamte im Hauptbahnhof Bochum an

Bochum. Passanten hat ein 57-Jähriger im Hauptbahnhof Bochum bedroht. Polizisten soll er beleidigt und angegriffen haben. Er wurde festgenommen.

Ein 57-jähriger Mann aus Schmallenberg (Sauerland) hat am frühen Sonntagmorgen (5. November) Passanten im Hauptbahnhof Bochum bedroht. Außerdem soll er Beamte der Bundespolizei beleidigt und angegriffen haben.

Sauerländer ignoriert Platzverweis am Hauptbahnhof Bochum

Gegen 5.40 Uhr wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof auf den Mann aufmerksam. Dieser war nach Angaben der Bundespolizei erst eine Stunde zuvor polizeilich in Erscheinung getreten, da er Reisende bedroht hatte. Daraufhin erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis. Da er jedoch weiterhin Passanten verbal anging, wurde er zur Bundespolizeiwache gebracht. Auf dem Weg soll er die Polizisten mehrfach beleidigt haben.

In der Nacht zuvor war der Mann bereits in einem Fall von Körperverletzung auffällig geworden. „Bei der Durchsuchung beschimpfte er die Beamten dann abermals, versuchte nach ihnen zu schlagen und trat diese“, heißt es im Bericht der Bundespolizei. Dabei sei ein Polizist am Schienbein verletzt worden. Während eines erneuten Angriffs hätten die Bundespolizisten ihn dann zu Boden gebracht und gefesselt.

Verdächtiger zieht sich Bruch zweier Finger zu

Da der Schmallenberger über Schmerzen im Brustbereich klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Während der Untersuchung gab er an, an der linken Hand durch die Beamten verletzt worden zu sein“, so die Bundespolizei. „Die Verletzung wurde jedoch im Rahmen der zuvor begangenen Bedrohung dokumentiert.“ Erneut habe der Mann die Polizisten beleidigt. Nach dem Röntgen habe ein Arzt einen Bruch des kleinen und des Ringfingers festgestellt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ein.

