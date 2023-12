Sasha sagt ab – Dafür kommen 2024 diese Stars nach Bochum

Bochum. Sasha hat sein Konzert in Bochum abgesagt. Doch im Ruhrcongress kommt keine Langeweile auf. Zu den Neuzugängen zählt „Liebeskasper“ Oli Pocher.

Eine Absage, aber mehrere Neuzugänge: Im Ruhrcongress kommt auch ohne Sasha in den nächsten Wochen und Monaten keine Langeweile auf.

„This is my Time“, sollte es am 8. Dezember am Stadionring heißen. Doch Entertainer und Sänger Sasha hat seine anstehende Tournee verschoben: „aufgrund von Krankheit“, teilt die Veranstaltungsagentur Semmel mit. Neue Termine seien für das Frühjahr 2024 in Planung. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Bis zum Jahresende wartet die Hallengesellschaft BOVG gleichwohl mit einem vollen Programm auf. Im Ruhrcongress gastieren unter anderem Comedian Osan Yaran (2. Dezember, ausverkauft), Jürgen B. Hausmann (3. Dezember), Kaya Yanar (5. Dezember), Bastian Bielendorfer (7. Dezember), Martin Rütter (13. Dezember) und Dieter Nuhr (16. Dezember).

Helge Schneider gastiert mit seinem Programm „Katzeklo auf Räder“ am 14. März im Ruhrcongress. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Oliver Pocher kommt als „Liebeskasper“ in den Ruhrcongress Bochum

Für 2024 hat die BOVG ihren Spielplan weiter gefüllt. Am Start sind unter anderem

– Paul Panzer mit einem Zusatztermin für „Apaulkalypse“ am 6. Januar,

– Oliver Pocher als „Liebeskasper“ am 10. Januar,

– Kabarettistin Sarah Bosetti („Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben“) am 12. Januar,

– Johann König („Wer Pläne macht, wird ausgelacht“) am 13. Januar,

– das Bochumer Familientheater Liberi mit dem Musical „Schneekönigin“ am 14. Januar,

– Ina Müller & Band am 18. Januar,

– Torsten Sträter („Mach mal das große Licht an“) am 21. Januar (ausverkauft),

– die Dresdener Hip-Hopper 01099 am 9. Februar,

– Helge Schneider („Katzeklo auf Räder“) am 14. März und

– 80er-Star Rick Astley am 16. März.

Chris Norman kehrt im Frühjahr in den Ruhrcongress zurück

Weitere Konzert-Highlights bis zum Jahresende 2024 sind Ex-Smokie-Frontmann Chris Norman am 27. April, Slipknot-Sänger Corey Taylor am 10. Juni, Nena am 12. Oktober und BAP („Zeitreise 81/82“) am 24. November. Wenig später gibt’s ein Comeback in Pink: Ilka Bessin kehrt als „Cindy aus Marzahn“ auf die Tourneebühne zurück – am 29. November im Ruhrcongress.

