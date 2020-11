Sammlermünzen zum 700. Bochumer Stadtjubiläum erhältlich

So sehen die Medaillen aus, die zum 700. Stadtjubiläum Bochums aufgelegt wurden. Es gibt sie in Silber- und Goldausfertigung.

Bochum. 700 Jahre Bochum werden im nächsten Jahr gefeiert. Zum Stadtjubiläum erscheinen bereits jetzt exklusive Sammlermünzen in Silber und Gold.

700 Jahre Bochum werden im nächsten Jahr gefeiert. Zum Stadtjubiläum sind viele Aktionen geplant, eine ist bereits jetzt abrufbar: Im Vorgriff auf den runden Geburtstages erscheinen exklusive Medaillen-Sonderprägungen in 999er Feinsilber und edlem Feingold mit einem Goldgehalt von 999,9.

700 Silber- und 70 Goldmedaillen

Die limitierte Auflage mit Bochumer Motiven umfasst 700 Silbermedaillen sowie 70 Goldmedaillen und unterliegt der höchsten internationalen Prägestufe. Jedes Exemplar wird per Hand gefertigt und ist mit einer Prägenummer versehen. Die 30 Millimeter großen und 8,5 Gramm schweren Medaillen werden in Bochum bei der Europäischen Münzengesellschaft Euromint hergestellt; das Unternehmen hat die Jubiläumsstücke in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum und der Bochum Marketing GmbH gestaltet.

Die Vorderseite der Medaille zeigt einige der bedeutendsten Denkmäler und Bauwerke der Stadt, die Michael „Fritz“ Thiemann gestaltet hat. In Handarbeit wurden durch den Prägemeister unter anderem die Dorfkirche in Stiepel, die Friedenskirche in Wattenscheid, das Planetarium und das Schauspielhaus eingearbeitet. Auch das Ruhrstadion des VfL und das Anneliese-Brost-Musikforum wurden verewigt. Besonders ins Auge fallen das Deutsche Bergbau-Museum mit seinem Förderturm und das markante Exzenterhaus. Der berühmte Kuhhirte und das Rathaus runden die Auswahl ab.

Bochumer Wappen ziert die Rückseite

Gerahmt werden die Motive von dem Schriftzug „700 Jahre Bochum“ am oberen Rand und der Datierung „1321-2021“ am unteren Rand der Prägung. Auf der Rückseite der Medaille ist das bekannte Wappen der Stadt Bochum abgebildet. Unterhalb des Buches befindet sich die Nummerierung der Prägung. Es wird ein Rahmenetui zum Aufbewahren der Sammlerstücke angeboten.

Die silberne Prägung kann für 69 Euro, die goldene Prägung für 999 Euro in der Bochum Tourist-Info, Huestraße 9, unter www.wirsindbochum.de und bei Euromint im Onlineshop erworben werden.

