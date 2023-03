Wassersport Saisoneröffnung 2023: Am Kemnader See geht es wieder los

Süd. Jetzt ist es soweit: Am Kemnader See beginnt die neue Saison. Mit der offiziellen Eröffnung am 26. März warten wieder die Wassersportaktivitäten.

Der zum Teil sehr frostige Winter neigt sich langsam dem Ende entgegen und das bedeutet: Der Kemnader See erwacht aus seinem Winterschlaf und die neue Saison wird eingeläutet. Mit der offiziellen Saisoneröffnung 2023 geht es für alle Besucherinnen und Besucher wieder aufs Wasser. Am 26. März warten ab 11 Uhr am Hafenbereich Heveney ein Shanty-Chor sowie ein Imbiss und Getränke.

Kemnader See: Es geht wieder auf das Wasser

Während es im Winter ruhig auf dem See geblieben ist, sind die Aktivitäten auf dem und rund um das Wasser jetzt wieder möglich. Dazu gehören die Verleihe rund um den See, der Minigolfplatz und die MS Kemnade, die wieder ihre Runden auf dem Wasser dreht. Wer aber lieber aktiv auf dem Wasser sein möchte, kann das auch wieder tun. Mit der Saisoneröffnung darf wieder gesegelt, gepaddelt und gesurft werden. Auch die Schwäne kehren aus ihrem Winterquartier zurück und schmücken den Kemnader See. Auch in diesem Jahr gibt’s Veranstaltungen, wie das Zeltfestival Ruhr am großen See zwischen Bochum, Hattingen und Witten.

