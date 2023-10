Sängerin aus Bochum tourt mit türkischem Popstar um die Welt

Bochum. Eine kuriose Geschichte: Um Musikerin zu werden, studierte Elif Dikeç in Bochum. Jetzt gehört sie zur Band einer der größten Popstars der Türkei.

In ihrer Heimat füllt sie riesige Hallen: Die türkische Sängerin Melike Sahin ist gerade auf dem besten Weg, einer der angesagtesten Popstars ihres Landes zu werden. Auf Spotify folgen ihr vier Millionen Hörer. Jetzt kommt sie für ein Konzert in die Zeche nach Bochum.

Ganz besonders freut sich darauf eine Musikerin aus ihrer Band: Für Elif Dikeç ist es fast ein Heimspiel, denn sie studierte kaum 50 Meter weiter am Institut für Pop-Musik an der Prinz-Regent-Straße. Viele Freunde und Studienkollegen werden ihr an diesem Abend zujubeln: „Ich bin schon ganz aufgeregt“, sagt Dikeç.

Popstar Melike Sahin gibt Konzert in der Zeche Bochum

Im Pop-Institut der Folkwang-Uni werden seit knapp zehn Jahren junge Menschen ausgebildet, die sich dem oft steinigen Weg als freischaffende Popmusiker verschrieben haben. Am Ende des etwa zweijährigen, praxisorientierten Studiengangs steht der „Master of Music“ im Fachbereich populäre Musik, etwa zehn Studierende werden hier pro Jahr ausgebildet.

„Dabei geht es vornehmlich darum, gemeinsam Musik zu machen und sich gegenseitig unter Gleichgesinnten auszutauschen“, sagt der Leiter Gregor Schwellenbach. In Proberäumen basteln sie in kleinen Gruppen an ihren Tracks. Dabei stammen die Studierenden oft aus unterschiedlichen musikalischen Genres: Manche betätigen sich als Singer-Songwriter, andere im Bereich Hip-Hop oder R’n’B.

Institut für Pop-Musik in Bochum ist vielfältig aufgestellt

Dass sich die Musikbranche in den letzten Jahren extrem verändert hat, ist ebenfalls ein großes Thema: „Streaming und auch der Umgang mit sozialen Medien treibt uns sehr um“, sagt Schwellenbach. „Statt fünfmal am Tag neue TikTok-Videos zu posten, sollten sich junge Musiker lieber mehr Zeit dafür nehmen, um kreativ zu sein.“

Schon einige heute erfolgreiche Musiker gingen aus den Reihen des Pop-Instituts hervor: Matteo Brossette ist unter dem Künstlernamen „Malugi“ als DJ in ganz Europa gefragt. „Mit Ozan Tekin haben wir sogar einen Oscar-Preisträger in unseren Reihen“, so Schwellenbach. Beim Erfolgsfilm „Im Westen nichts Neues“ arbeitete er an der Musik.

Sieben bis acht Stunden pro Tag am Klavier

Ein absolutes Paradebeispiel für ein erfolgreiches Studium am Pop-Institut sei Elif Dikeç: Die 34-jährige Musikerin stammt aus Istanbul und begann in ganz jungen Jahren mit dem Klavierspiel. „Meine Eltern schickten mich aufs Konservatorium, damit ich klassische Konzertpianistin werde“, erzählt sie. Harte sieben bis acht Stunden pro Tag verbrachte sie am Klavier.

Elif Dikeç (links) und Melike Sahin kannten sich schon, bevor Sahin mit ihrem Debütalbum „Merhem“ in der Türkei einen riesigen Hit landete. Jetzt sind sie gemeinsam auf Tour. Foto: Ahmet Emre Saka

Nach dem Abschluss habe sich ihr Interesse an Musik merklich verändert: „Ich wollte unbedingt etwas anderes ausprobieren, vor allem im Bereich Pop und Elektronik, und stieß dann nach einiger Recherche auf das Institut in Bochum.“ Zweieinhalb Jahre verbrachte sie hier, die sie rückblickend als „wundervolle Zeit“ beschreibt: „Ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden.“

Dikeç war Mitglied der Band „Tired Eyes Kingdom“, zog weiter nach Köln und arbeitete in unterschiedlichen Jobs: mal als Pianistin am Düsseldorfer Schauspielhaus, bisweilen auch nebenbei als Kellnerin. „Von der Musik zu leben, ist nicht immer leicht.“

Konzert am 2. November in der Zeche Melike Sahin und ihre Band treten am Donnerstag, 2. November, um 20.30 Uhr in der Zeche, Prinz-Regent-Straße 50-60, auf. Karten: 42,40 Euro. Nach dem großen Erfolg mit ihrem Debütalbum „Merhem“ ist das zweite Album in Arbeit. Alle Informationen zum Institut für Popmusik gibt es auf folkwang-popinstitut.de

Tourleben aus dem Koffer

Ein großes Glück für sie war es, als sie im Jahr 2020 über Umwege die Sängerin Melike Sahin kennenlernte, die damals ihren großen Durchbruch noch vor sich hatte. „Ihr Album ‚Merhem‘ wurde in der Türkei kurz darauf ein riesiger Hit“, erzählt sie. Als Keyboarderin und Background-Sängerin ist Elif Dikeç ein fester Teil der siebenköpfigen Band.

Eine Tour jagt seither die nächste, quer durch die Türkei bis nach Europa. „Die Konzerte sind wunderschön, aber das dauernde Leben aus dem Koffer kann auch anstrengend sein“, sagt sie. Dass Elif Dikeç nun für einen Abend zurück in die alte Heimat kommt, um in der Zeche zu spielen, darauf freut sie sich seit Wochen: „Als ich Bochum auf unserem Tourplan sah, da dachte ich nur: Oh my gooood...!“

