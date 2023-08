S-Bahnhof L’dreer: Güterzug verletzt nachts in Bochum Mann

Bei einem Unfall in Bochum wurde ein rumänischer Staatsbürger am Mittwochabend verletzt. Der Mann hatte sich im Gleisbett der S-Bahn befunden, als er von einem Zug gestreift wurde.

Ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr schreckte am Mittwochabend Bewohnerinnen und Bewohner im Osten von Bochum auf. Die Bundespolizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach einer Person, die in Höhe des S-Bahnhofes Langendreer-West von einem Güterzug gestreift worden war.

Bochum: Polizei setzt zur Suche Hubschrauber ein

Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, musste der Fahrer eines Güterzuges gegen 22.40 Uhr in Höhe des Bahnhofes Langendreer-West voll bremsen, nachdem er im Gleisbett eine Person gesehen und einen Schlag gegen den Zug gespürt hatte. Weil aber niemand auf und zwischen den Schienen zu sehen war, setzte die alarmierte Bundespolizei zur Suche einen Hubschrauber ein.

Wenig später entdeckten Polizisten einen Mann in der Nähe, der offensichtlich von dem Zug gestreift worden war. Der an Kopf und Schulter verletzte rumänische Staatsbürger wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. „Es besteht keine Lebensgefahr“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der Einsatz war um 0.57 Uhr beendet.

Ermittlungen der Bundespolizei dauern an

Zum Alter und zum Wohnsitz des Mannes gibt es bislang keine Informationen. Offen ist auch die Frage, warum der Rumäne im Gleisbett unterwegs war. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

