Rund 1000 Haushalte in Bochum eine Stunde lang ohne Strom

Der Schaden an einer Stromstation sorgte am Donnerstagabend für einen Stromausfall in Bochum. Die Stadtwerke Bochum konnten die betroffenen Haushalte nach rund einer Stunde wieder versorgen.

Bochum. Rund 1000 Wohnungen in Bochum hatten am Donnerstagabend eine Stunde lang keinen Strom. Ursache war der Defekt in einer Stromstation in Werne.

Tausende Bochumerinnen und Bochumer saßen am Donnerstagabend ab halb neun fast eine Stunde lang im Dunkeln. Ursache war ein Schaden in einer Stromstation im Stadtteil Werne, teilen die Stadtwerke Bochum mit.

Schaden in Stromstation betrifft rund 1000 Haushalte in Bochum

Wie der Energieversorger berichtet, waren rund 1000 Haushalte in den Straßen Werner Hellweg, Von-Waldthausen-Straße, Arnoldschacht und weitere Straßen in der direkten Umgebung betroffen. „Mit Uhrzeit 21.32 Uhr waren nach 57 Minuten alle Haushalte wieder am Netz“, heißt es.

Ursache der Störung sei ein Schaden an einer Stromstation am Arnoldschacht gewesen. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke sei schnell vor Ort gewesen und habe die Störung behoben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum