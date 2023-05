Wasser der Ruhr auf einmal braun: Ursache wohl im Sauerland

Die Ruhr in Witten-Heven nahe Bochum am Mittwochmorgen, in Höhe Nachtigallbrücke.

Bochum/Witten. Die Ruhr bei Bochum hat sich braun eingefärbt. Der Ruhrverband hat auch ein Vermutung zur Ursache. Diese liegt im Sauerland.

Die Ruhrwasser bei Witten und Bochum hat zurzeit eine auffallend braune Färbung. Der Ruhrverband hat eine Vermutung, was der Grund dafür ist.

Am Montagabend gab es im Sauerland einen Starkregen mit Gewitter. In Schmallenberg sollen in kurzer Zeit 56 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Besonders hatte es die Stadt Menden getroffen. Möglicherweise wurde dabei Schlamm von Wäldern und Felder abgeschwemmt und gelangte später in das fließende Gewässer der Ruhr. Mit einer Welle haben die Sedimente nun die untere Ruhr im Ruhrgebiet erreicht.

Fachabteilung des Ruhrverbandes beschäftigt sich jetzt mit der Braunfärbung

„In diesem Fall würde sich das Phänomen – vorbehaltlich etwaiger weiterer Starkniederschläge – in den kommenden Tagen reduzieren und schließlich ganz verschwinden“, sagt Britta Balt vom Ruhrverband.

Ob die braune Färbung des Wassers eine Gefahr darstellen könnte, wird jetzt in einer Fachabteilung geklärt.

