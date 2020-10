Die Ruhrtriennale fällt wegen Corona aus, entsprechend wurde es nichts mit der dritten Spielzeit von Stefanie Carp. Ihre Amtszeit endet somit mehr oder weniger tatenlos am 31. Oktober. Zu ihrem Abschied macht die Intendantin eine besondere Offerte.

Mit einer Reihe von digitalen Beiträgen aus dem Programm ihrer drei Jahre sagt die 64-Jährige dem Ruhrgebiet ade. „Das ,Archiv der Ereignisse 2018 und 2019’ versteht sich mit 60 Trailern, Interviews, Videobotschaften, Podcasts und Texten als ein vielseitiger Blick zurück auf das, was war“, so Carp.

Digitaler Parcours bis Ende Oktober

Dazu gehören die Gesamtmitschnitte von Christoph Marthalers „Bekannte Gefühle, Gemischte Gesichter“ sowie William Kentridges „The Head & the Load“. Ergänzt wird das Angebot durch das (in Bezug auf Corona so genannte) „Archiv der verlorenen Ereignisse 2020“. Der digitale Parcours ist bis Ende Oktober abrufbar unter editionen.ruhrtriennale.de.

Stefanie Carp, Intendantin der Ruhrtriennale 2018 bis 2020. Foto: Marcel Kusch / picture alliance/dpa

Zu den programmatischen Akzenten, an die das „Archiv der Ereignisse“ erinnert, zählen unter anderem der Blick auf künstlerische Stimmen des globalen Südens, darunter Nora Chipaumire und Olu Oguibe. Weiter steht die Kontinuität bei der Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden im Mittelpunkt, etwa mit Christoph Marthaler und seinem szenischen Oratorium „Universe, Incomplete“ (2018) oder Kornél Mundruczós Triptychon „Evolution“ (2019).

Neue Spielorte ins Licht gerückt

Neben den Industriehallen des Reviers, wie die Bochumer Jahrhunderthalle, werden neu hinzu gekommene Spielorte ins Licht gerückt, darunter das Audimax der Ruhr-Universität für Christoph Marthalers „Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend“ (2019). Dazu gesellen sich Bilder und Statements etwa des Kollektivs Raumlaborberlin zum Festivalzentrum „Third Space“ und zur Installation „Bergamo Stereo“ (2019) des Musikers Cevdet Erek, die beide in Bochum realisiert wurden.

