Ruhrtriennale: In Bochum werden die Zuschauer zu Häftlingen

Bochum. Für die Oper „Aus einem Totenhaus“ verwandelt sich die Jahrhunderthalle in einen Gefängnishof. Dort gibt es Kämpfe, Stunts – und tolle Musik.

Häftlingskleidung muss zwar niemand tragen, doch ungewöhnlich ist schon, was bei der großen Musiktheaterproduktion „Aus einem Totenhaus“ in der Jahrhunderthalle Bochum los sein wird. Für die Aufführung der Oper von Leoš Janáček verwandelt sich die Industriekathedrale in einen Gefängnishof. Die Zuschauer werden zu Mithäftlingen.

Oper in der Jahrhunderthalle Bochum feiert Premiere

Die „vierte Wand“, also die Grenze zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum, wird bei der Ruhrtriennale gerne durchbrochen: zuletzt bei „Respublika“ im vergangenen Jahr, wo die Zuschauer zum Teil einer illustren Dorfgemeinschaft wurden. „Aus einem Totenhaus“ geht da noch einen Schritt weiter: Für die rund 90-minütige Aufführung gibt es keine Sitzplätze. Die Besucher haben die Wahl, ob sie im „Gefängnishof“ mitten auf der Bühne stehen wollen – oder ob sie das Geschehen leicht aus der Distanz auf zwei Galerien oder im Seitenhof verfolgen.

„Die Zuschauer schauen wie Häftlinge von allen Seiten in den Hof, auch aus den beiden Galerien. Man ist wirklich mittendrin“, erklärt Dramaturgin Barbara Eckle. Die Idee stammt von dem Opernregisseur Dmitri Tcherniakov, dessen „Fliegender Holländer“ 2021 bei den Bayreuther Festspielen für Aufsehen sorgte. „Die körperliche Nähe zu den Sängern ist spürbar. Das alles passiert nicht wie üblich in 20 Metern Entfernung, sondern direkt im Raum.“

Regisseur Dmitri Tcherniakov probt „Aus einem Totenhaus“ in Bochum. Foto: Volker Beushausen

Die Bochumer Symphoniker sind mit dabei

Die riesige Bühne ist in drei Räume unterteilt, die während des Spiels nach und nach erkundet werden. So sind die Zuschauer dauernd in Bewegung. Nur die Bochumer Symphoniker unter der Leitung von Dennis Russell Davies bleiben an ihrem festgelegten Platz. „Eingeschlossen“ wird natürlich niemand. Wer möchte, kann jederzeit gehen.

„Aus einem Totenhaus“ basiert auf einem Roman von Fjodor Dostojewski, der darin die Zustände in einem sibirischen Gefangenenlager beschreibt. Der Autor verzichtet darin auf einen klassischen Plot: Statt einer zentralen Geschichte werden viele kleine Episoden aus dem Leben der Strafgefangenen erzählt. „Es gibt keinen großen Handlungsbogen“, sagt Barbara Eckle. „Da nimmt sich dann jemand plötzlich den Raum und erzählt seine Geschichte.“

Action und Kampfszenen

Derweil besticht die Aufführung durch Action und Kampfszenen: „Es gibt Kämpfe, Klamauk und Abgründe. Das ist überaus unterhaltsam und kurzweilig inszeniert“, sagt Eckle. „Wir haben für die Stunt-Szenen sogar einen eigenen Live-Action-Director, der alles koordiniert.“

Neben den Symphonikern ist auch der Chor der Janáček-Oper aus Brünn an der Aufführung beteiligt. Gefragte Opernsänger wie Johan Reuter, Stephan Rügamer und Bekhzod Davronov sind dabei. Eckle: „Man ist umhüllt von großartiger Musik mit einer Traumbesetzung.“

Premiere am Donnerstag, 31. August, um 21 Uhr. Wieder am 2., 3., 6., 8. und 9. September. Karten: ruhrtriennale.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum