Ruhrpark in Bochum ruft zu großem Model-Wettbewerb auf

Bochum. Der Ruhrpark Bochum ruft zu einem Model-Wettbewerb auf. Die Gewinner dürfen bei einer Fashion-Show laufen. Bewerbung ist jetzt möglich.

Der Ruhrpark in Bochum sucht in einem Wettbewerb drei Models für seine große Fashion-Show am 5. und 6. Mai. Das Casting erfolgt in zwei Schritten und umfasst unter anderem Foto- und Video-Challenges.

Bei der Fashion-Show werden die aktuellen Frühjahrs- und Sommertrends der Ruhrpark-Shops präsentiert werden. Die drei Gewinnerinnen oder Gewinnen erhalten zudem einen Model-Workshop bei der renommierten niederländischen Model-Agentur Sessibon. Mitmachen kann jede und jeder ab 18 Jahren.

„Mit unserem Wettbewerb möchten wir Menschen, die von einer Modelkarriere träumen, einen Einblick ins Modelbusiness ermöglichen“, sagt Lars Horn, Center Manager im Ruhrpark.

Model-Wettbewerb im Ruhrpark: Zehn Bewerber kommen in die nächste Runde

Die Bewerbungsphase läuft vom 1. bis 26. März. Bewerberinnen und Bewerber müssen ein Formular sowie Fotos einreichen, aus allen Teilnehmenden werden zehn Kandidaten ausgewählt, die am 3. und 4. April bei einer Challenge ihr Modeltalent unter Beweis stellen müssen.

Weitere Informationen sowie alle Details zur Bewerbung gibt es im Internet unter www.ruhrpark.de/model-wettbewerb.

