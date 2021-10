Ruhrpark: Grünes Licht zeigt Solidarität mit Flutopfern

Das Zelt im Bochumer Ruhrpark erstrahlt am Samstagabend in grünem Licht.

Bochum. Das weiße Zelt im Bochumer Ruhrpark erstrahlt am Samstagabend in grünem Licht: als Zeichen der Solidarität mit den Flutopfern an der Ahr.

Der Bochumer Ruhrpark beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Grünes Licht fürs Ahrtal“. Am Samstag (30.) erstrahlt das weiße Zelt im Einkaufszentrum von 19 bis 24 Uhr in grünem Licht. „Die Initiative soll ein Zeichen der Hoffnung setzen und ,SolidAHRität’ mit den Flutopfern in und um das Ahrtal zeigen“, heißt es in einer Mitteilung.

Unmittelbaren Beistand leistet Carlo Saletti. Der Mitarbeiter der Haustechnik im Ruhrpark engagiert sich in seinen Urlauben ehrenamtlich, um Betroffene in der Region mit der Instandsetzung von Fahrzeugmotoren zu unterstützen, würdigt Manager Andreas Ulmer.

Ruhrpark Bochum: Hilfe wird im November fortgesetzt

Auch der Ruhrpark setzt seine Hilfe an der Ahr fort. „Nach der bereits erfolgten Spende im Juli geht ein Teil der Einnahmen eines im November anstehenden Events erneut an die Flutopfer“, kündigt das Center an.

