Ruhrpark Bochum wirbt mit einfacherer Kontrolle der 2G-Regel

Bochum. Auch fürs Shoppen im Ruhrpark Bochum gelten die 2G-Regeln. Damit nicht jeder Laden einzeln kontrollieren muss, soll es Stempel geben.

Auch im Ruhrpark Bochum gilt die 2G-Regel für den Einzelhandel. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf dort shoppen – ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs, wie Kaufland, Lidl, DM oder das Reformhaus Bacher.

Die 2G-Regel gilt auch fürs Shoppen in der Bochumer Innenstadt. Das sind die Auswirkungen.

Der Ruhrpark möchte die Kontrolle und das Shoppen vereinfachen und setzt daher auf folgende Regelung: Vor dem Einlass in einen Laden müssen Besucher ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen und erhalten anschließendeinen Eintritts-Stempel. Dieser berechtigt dann zum Einkaufen in allen weiteren Shops im Ruhrpark, ohne dort erneut einen Nachweis vorlegen zu müssen. Besucher, die bereits einen Stempel bekommen haben, können so via „Fast Lane“ ohne lange anzustehen direkt im nächsten Geschäft shoppen gehen.

Ruhrpark Bochum setzt auf Stempel als Nachweis für 2G-Regel

Das Vorgehen sei mit den Behörden abgestimmt, so heißt es. „Mit der Ausgabe der Stempel haben wir uns ein nachhaltiges System überlegt, dass sowohl unseren Besuchern als auch den Händlern die Einhaltung der neuen 2G-Regelung so einfach wie möglich macht und gleichzeitig für ein sicheres Gefühl beim Shoppen sorgen soll“, sagt Andreas Ulmer, Center-Manager im Ruhrpark. „Die Sicherheit aller Kunden und Mitarbeiter steht an erster Stelle. Daher bitten wir weiterhin darum, die geltende Maskenpflicht in den Shops sowie die Abstandsregelungen einzuhalten.“

Die Stempel sind in allen Shops – außer in Geschäften des täglichen Bedarfs – an der Ruhrpark-Rezeption unter dem weißen Zelt sowie in der Weihnachtszeit bis 23.12. zusätzlich in der zweiten Geschenkkartenverkaufsstelle vor Depot und beim Einpackservice im Kiosk vor Rituals erhältlich. Der Ruhrpark weist darauf hin, dass auch im UCI Kino sowie in der gesamten Gastronomie die 2G-Regel gilt.

