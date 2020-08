Ruhrpark Bochum: Auto rammt Roller – Herner schwer verletzt

Bochum. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller am Ruhrpark in Bochum ist ein Herner schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller am Ruhrpark in Bochum ist ein Rollerfahrer am Dienstagabend, 18. August, schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Bochumerin (54) mit ihrem Auto gegen 20.40 Uhr von der A 40 Fahrtrichtung Dortmund zum Einkaufszentrum ab.

Als sie sich an der Straße „Am Ruhrpark“ in den fließenden Verkehr einfädeln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer aus Herne, so heißt es weiter. Der Mann wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt.