Die Ruhr-Universität Bochum, am Samstag, 09. September 2021 in Bochum. Foto: Lichtburg / Socrates Tassos

Bochum. An der Ruhr-Universität Bochum findet dieses Semester die Vorlesung „Klimawandel, Nachhaltigkeit und Zukunftsentwürfe“. Jeder darf teilnehmen.

Die Ruhr-Universität in Bochum bietet in diesem Semester erneut eine Vorlesung unter dem Titel „Klimawandel, Nachhaltigkeit und Zukunftsentwürfe“ an. Das Besondere: An ihr dürfen nicht nur Studierende teilnehmen, sondern wieder alle.

Die Vorlesung ist digital und findet zwischen dem 14. Oktober und 3. Februar immer donnerstags von 16.15 bis 17.45 Uhr statt. Der Zugang ist über diesen Link möglich: https://tlp.de/gbc2, Passwort: Klima_Zukunft.

Fragen zur Vorlesungen können über diese E-Mail-Adresse gestellt werden: future-challenges-optionalbereich@ruhr-uni-bochum.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum