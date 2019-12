Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ruhr-Universität nutzt Blue Square für Vorträge und Events

Der „Science Slam“ des Masterstudiengangs Biodiversität findet einmal jährlich statt und wird bereits seit sieben Jahren veranstaltet.

Das Blue Square befindet sich an der Kortumstraße 90. Es ist ein Standort der Ruhr-Universität Bochum und wird für Vorträge, Events und Kurse genutzt.

Am 19. Dezember um 18 Uhr erzählt ein Vortrag beispielsweise von Forschungsreisen in die Karibik und ins australische Riff, am 20.12 geht es um 18 Uhr in einem Vortrag darum, wie das Medium Film den Autor Thomas Mann beeinflusste.