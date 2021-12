Ruhr-Universität Bochum trauert um ihren Ehrendoktor

Bochum. Die Ruhr-Universität Bochum trauert um den Ehrendoktor der evangelisch-theologischen Fakultät. Der Nobelpreisträger ist mit 90 Jahren verstorben.

Die Ruhr-Universität Bochum trauert um den Ehrendoktor ihrer evangelisch-theologischen Fakultät Bischof Desmond Tutu. Er ist am 26. Dezember 2021 im Alter von 90 Jahren in Kapstadt verstorben. Desmond Tut bekam die Ehrendoktorwürde der RUB im Jahr 1981 verliehen.

Das südafrikanische Apartheidsregime verweigerte ihm jedoch die Ausreise, um sie in Bochum in Empfang zu nehmen. Die Übergabe der Urkunde konnte erst im Jahr 2007 durch Rektor Prof. Elmar Weiler in Kapstadt erfolgen anlässlich der Eröffnung eines südafrikanisch-deutschen Fachzentrums, an dem die Ruhr-Universität mit einer „Development Research Division“ beteiligt ist.

Desmond Tutu erhielt 1984 den Friedensnobelpreis

Desmond Tutu kämpfte aktiv gegen das Apartheidsregime in Südafrika und wurde dafür 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach dem Ende der Apartheid spielte er eine zentrale Rolle in der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Außerdem unterstützte er die Rechte homosexueller Menschen in Kirche und Gesellschaft mit Nachdruck. „

Tutu war eine höchst beeindruckende Persönlichkeit mit internationaler Ausstrahlung. Er kämpfte für die Vision einer „Regenbogennation“, in der Menschen aller Hautfarben, Ethnien, Religionen und sexuellen Orientierung friedlich zusammenleben. Wir sind dankbar für sein Wirken und werden ihn in ehrender Erinnerung behalten“, so die Ruhr-Universität in ihrem Nachruf.

