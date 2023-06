An der Ruhr-Universität in Bochum eröffnet ein neues Restaurant.

Gastronomie Ruhr-Universität Bochum: Restaurant eröffnet neu am Campus

Bochum. Ein Restaurant am Campus der Ruhr-Universität Bochum hat wieder eröffnet. Ein neuer Koch startet, zudem gibt es zwei interessante Events.

Neues Mobiliar, altbekannter Charme: Das Restaurant „B. im Beckmanns Hof“ am Campus der Ruhr-Universität in Bochum hat wieder geöffnet. Mit Koch Oliver Schlotböller gibt es einen neuen Betriebsleiter, der mit seiner langjährigen Erfahrung neue Ideen ins Restaurant und auf die Speisekarte bringen will. Zudem sind interessante Events geplant.

Spargel mit Kalbsschnitzel, Pasta mit Gemüse und selbst gemachtem Pesto oder ein Graupenrisotto stehen zum Beispiel auf der Speisekarte. „Das Essen ist bodenständig und saisonal geprägt“, berichtet Markus Beyer, Bereichsleiter beim Akademisches Förderungswerk (Akafö) in Bochum, zu dem das „B. im Beckmanns Hof“ gehört.

So sieht es aus, das neue Team vom „B. im Beckmanns Hof“, von links: Markus Beyer, Michael Fröse, Oliver Schlotböller, Chanmee Kim und Doreen Schäfer. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Eingebettet im Lottental am Botanischen Garten befindet sich das Restaurant dabei fußläufig zur Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule Bochum und der Hochschule für Gesundheit. Es richtet sich an die Menschen der Hochschulen, ob Studierende oder Lehrende, gleichzeitig aber auch an andere Besucherinnen und Besucher.

Neue Öffnungszeiten, neue Events beim „B. im Beckmanns Hof“ in Bochum

Hatte das Restaurant eigentlich nur tagsüber geöffnet, bittet es nun auch mittwochs zu Tisch, es gibt verschiedene Vor-, Haupt- und Nachspeisen, die einzeln oder im Menü ausgewählt werden können. „Es sind moderne Speisen, auch mal international angehaucht“, so Beyer. Das genaue Menü steht noch nicht.

Interessant für die Studierenden dürfte der „Sundowner“ sein, der ab dem 15. Juni jeden Donnerstag zwischen 16 und 22 Uhr stattfinden. Im Outdoor-Bereich des Restaurants können die Gäste an lauen Sommerabenden bei Drinks und Snacks den Feierabend einläuten. Eine Möglichkeit, nach den Corona-Jahren auch nach den Vorlesungen wieder mehr Leben in die Umgebung zu bringen. Hinweis: Bei Regen findet der „Sundowner“ nicht statt.

„B. im Beckmanns Hof“ in Bochum: Reservierung und Öffnungszeiten

Das Restaurant hat unabhängig von den Aktionstagen von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet, Mittagessen gibt es von 11.30 bis 14 Uhr durchgehend. Um Reservierungen, gerade für das Menü am Mittwoch, wird gebeten. Telefonnummer: 0234 32-110 10; Website: https://b-im-beckmannshof.de/. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich bargeldlos

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum