Ruhr-Uni Bochum startet Vorlesungsreihe zum Klimawandel

Bochum. An der Ruhr-Uni Bochum gibt es eine Vorlesungsreihe zu „Klimawandel und Nachhaltigkeit“. Wegen Corona ist sie per Video-Konferenz zu verfolgen.

Am 25. Juli 2019 bildeten sich vor Bochums Freibädern Menschenschlangen bis in umliegende Nebenstraßen. Die Lufttemperatur hatte sich bis auf 40 Grad erhitzt – der heißeste Tag Bochums seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ein Tag, der sicherlich auch Benjamin Bechtel, einen Stadtklimatologen der Ruhr-Uni Bochum, bewegte. Am vergangenen Donnerstag hielt der Wissenschaftler die Auftaktvorlesung der Vorlesungsreihe „Klimawandel und Nachhaltigkeit“. 150 Menschen hörten zu.

In insgesamt neun Vorlesungen, die jeweils Donnerstags von 16.15 bis 17.45 Uhr und bis zum 14. Januar 2021 stattfinden, werden nicht nur Grundlagen des Klimawandels und die biologischen Folgen der Erderwärmung erläutert. Die Vorlesungen nähern sich der Thematik auch aus den Disziplinen der Ökonomie, Ethik, Psychologie, den Ingenieurwissenschaften, der Soziologie und Kommunikationsforschung.

Vorlesungsreihe reicht über die Ruhr-Universität Bochum hinaus

Die Vorlesungsreihe soll dabei sowohl interdisziplinär als auch über die RUB hinaus wirken. Und so richtet sie sich nicht nur an Studierende der Naturwissenschaften, sondern an die aller Fakultäten und öffnet sich zudem explizit für alle Bürger und Bürgerinnen, die sich über den Klimawandel und nachhaltiges Leben informieren wollen.

Um trotz der aktuellen Pandemiebedingungen diese Teilhabe zu ermöglichen, findet die Vorlesung über den Videokonferenzdienst „zoom“ statt. Dazu installiert man die kostenlose Software „zoom“ auf dem eigenen Computer oder Smartphone und gibt anschließend die Zugangsdaten der Vorlesung ein. Nach Angabe einer Mailadresse kann man nun der Vorlesung folgen und am Ende sogar Fragen stellen. Wer die Vorlesung verpasst oder etwas nachhören möchte, kann über die Website „Media Module“ der Ruhr-Uni auf die Videodateien zugreifen.

Am kommenden Donnerstag, 5. November, folgt der Vortrag des Biologen Ralph Tollrian zu den biologischen Folgen des Klimawandels.

Bochumer Wissenschaftler: Informationslage in Bochum zum Klima ist dünn

Ins Leben gerufen wurde die Vorlesungsreihe von den „Scientists for Future“ Bochum. Diese hatten sich vor rund einem Jahr durch David Piorunek vom Lehrstuhl der Werkstoffwissenschaften gegründet und seitdem Projekte wie eine Nachhaltigkeitsumfrage an der RUB gestartet. Im Rahmen ihres Engagements habe die Gruppe immer wieder bemerkt, wie dünn die Informationslage zum Klima in Bochum sei und dass es der Stadt Bochum in diesen Themen an Transparenz mangele. Dem wolle man auch mit Projekten wie der aktuellen Vorlesungsreihe entgegenwirken.