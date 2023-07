Rucksack geraubt: Ortungs-App führt Polizei zu Verdächtigem

In der S1 ist einer Dortmunderin der Rucksack gestohlen worden. In ihm befanden sich Gegenstände mit einem Wert von mehr als 4000 Euro.

Bochum/Dortmund. In der S1 von Dortmund nach Bochum wurde einer Frau der Rucksack geklaut. Durch eine Ortungs-App konnte die Polizei den Verdächtigen stellen.

Ein Mann soll am Freitagabend einer Reisenden (27) aus Dortmund während der Fahrt in der S-Bahn ihren Rucksack gestohlen haben. Die gestohlenen Gegenstände hatten einen Wert von über 4000 Euro. Durch das Hand der Bestohlene konnte letztendlich der Aufenthaltsort der Verdächtigen geortet werden.

Gegen 19 Uhr erschien die 27-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum. Sie gab an, dass sie zuvor beim Halt der S1 in Bochum-Langendreer West bestohlen worden sei. Ein Unbekannter habe ihren Rucksack an sich genommen und die S-Bahn im letzten Moment verlassen.

Mann (25) beraubt Dortmunder (27) in der Bahn: Polizei findet ihr durch Handy-App

In der Tasche befand sich unter anderem ein Smartphone, welche mit Hilfe einer Ortungs-App lokalisiert werden konnte. Die Bundespolizisten begaben sich in das Bochumer Stadtgebiet. Beim Anblick der Polizei am Platz „Bochum Barflies“ in Werne flüchteten zwei Männer schlagartig. Sie konnten jedoch gestellt werden, die Dortmunderin erkannte den einen Mann (25, aus Dortmund) wieder.

In der Nähe fanden die Einsatzkräfte den Rucksack der Geschädigten in einem Gebüsch. Bis auf die Kreditkarten konnten der 27-Jährigen die zuvor entwendeten Gegenstände wieder übergeben werden. Die Sperrung der Karten hatte die Frau bereits veranlasst. Ein Ausweisdokument der 27-Jährigen stellten die Beamten in der Geldbörse des einen Verdächtigen fest.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

