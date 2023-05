Ein Rotkehlchen hat auf einem USB-Wertstoffhof sein Nest an einem Metallschrott-Container gebaut. Dort brütet der Vogel jetzt sieben Eier aus.

Tierisches Rotkehlchen brütet an Schrott-Container – das hat Folgen

Bochum-Laer. An einem USB-Wertstoffhof in Bochum hat ein Rotkehlchen sein Nest ausgerechnet direkt an einem Container gebaut. Das hat Folgen für den Betrieb.

Ausgerechnet direkt an einem Schrottcontainer hat ein Rotkehlchen auf dem USB-Wertstoffhof an der Schattbachstraße sein Nest gebaut – und brütet dort jetzt sieben Eier aus. Wegen Krankheitsausfällen hatte der USB den Hof Anfang Mai eine Woche lang geschlossen. „In der Zeit war’s da offenbar so schön ruhig, dass sich ein Rotkehlchen wohl gedacht hat, da bau ich mir ein Nest“, berichtet Sprecherin Sarina Bühmann.

Das Vogelnest ist links von dem Ladebügel, in der Mulde. Dort brütet das Rotkehlchen. Foto: Sarina Bühmann / USB Bochum

Der Vogel richtete es sich am Ladebügel eines Containers für Metallschrott ein, nistet dort jetzt in einer kleinen Mulde. Ein Mitarbeiter des Wertstoffhofes habe das Tier entdeckt und in die Wege geleitet, dass es dort weiter ungestört brüten kann. Sieben Eier haben die USB-Leute in dem Nest gezählt. „Die Jungen dürften bald schlüpfen“, sagt Sarina Bühmann. Die Brutzeit bei Rotkehlchen dauere nur etwa drei Wochen.

Der Metallcontainer sei mit Flatterband abgesperrt und bleibe nun so lange unangetastet an Ort und Stelle, bis die Vogeljungen flügge würden, kündigt die USB-Sprecherin an. Daneben sei ein Ersatzcontainer aufgestellt worden.

Sieben Eier liegen in dem Nest. Das Rotkehlchen soll dort ungestört weiter nisten können, bis die Jungen flügge werden, so der USB. Foto: Sarina Bühmann / USB Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum