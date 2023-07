Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Zeppelindamm / Varenholzstraße in Höntrop.

Unfall Rote Ampel übersehen? Unfall mit acht Verletzten in Bochum

Bochum. Ein junger Fahrer ist an einer Kreuzung in zwei Pkw gekracht - es wurden acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Sechs Rettungswagen im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Zeppelindamm/Varenholzstraße in Höntrop mit drei beteiligten Pkw sind in der Nacht zu Sonntag acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen hatte ein 24-jährigen Autofahrer mit seinem Wagen ein Rotlicht vor einer Kreuzung missachtet und war danach auf der Kreuzung mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert, wie die Bochumer Polizei am Sonntag berichtete.

Der 24-Jährige, der laut Polizei „mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war, sei mit seinem Fahrzeug auf der Kreuzung zunächst mit dem Wagen einer 34-jährigen Bochumerin kollidiert. Dabei habe sich sein Auto überschlagen und sei dann noch mit dem Pkw eines 56-jährigen Esseners zusammengestoßen.

Lesen Sie auch:Autofahrer steuert Pkw ins Gleisbett der Straßenbahn

Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge erlitten Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 45 000 Euro. Ein Drogenvortest bei dem 24-Jährigen sei positiv verlaufen. Ihm sei deshalb im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden, berichtete die Polizei.

Wie die Feuerwehr Bochum berichtet, die gegen 22:55 Uhr alarmiert wurde, mussten am Ende sechs Rettungswagen, ein Krankentransportwagen sowie drei Notärzte zur Unfallstelle eilen, um die Verletzten zu versorgen. Die insgesamt 40 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr beeendeten nach gut 90 Minuten den Einsatz. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum