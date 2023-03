Rosen: Wie man sie pflegt, schneidet und vor Pilzen schützt

Bochum. Die Rosen-Saison rückt immer näher. Der Bochumer Gartenmeister Peter Franke erklärt, was man bei Rosen und deren Pflege beachten sollte.

Die sonnigen und warmen Monate rücken immer näher – genauso wie der Start der Rosen-Saison. Rosen können als Dekoration für Balkon, Garten oder Terrasse dienen, doch bei der Pflege sollte man einiges beachten. Was – das erklärt Peter Franke (58), Gartenmeister aus Bochum.

Er ist Geschäftsführer des Familienunternehmens „Gartenbau und Floristik Franke“ am Freigrafendamm 49 in Altenbochum. Besonders beliebt im Gartencenter seien die Edelrosen. Kundinnen und Kunden würden besonders gern die zweifarbige Rose „Nostalgie“ kaufen, ebenso wie die besonders robusten und bodenbedeckende Rosen. Diese würden häufig in Kombination mit Lavendel eingepflanzt, erzählt der Franke.

Peter Franke hält Edelrose und und die beliebte zweifarbige Rose „Nostalgie“ in der Hand. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Rosen-Saison startet: Diese Sorten sind besonders beliebt

Das Gartencenter hat ein großes Rosen-Angebot – von den klassischen Edelrosen, welche gut als Schnittblumen geeignet sind, bis hin zu Kletterrosen, die für eine märchenhafte Stimmung sorgen sollen. Es gibt kleine Rosen, die Zwergrosen. Im Gegensatz zu diesen werden zudem Strauchrosen angeboten, welche eine Höhe von bis zu zwei Metern erreichen können.

Wer seinen Garten oder Balkon mit Rosen bepflanzen möchte, hat die Wahl zwischen der bereits gepflanzten Variante und den Wurzeln, die noch gepflanzt werden müssen. Das kann schon im Herbst des Vorjahres passieren und sollte spätestens bis Ende März getan werden. Bevor die Wurzel in die Erde eingelassen wird, sollte sie eine Nacht in ein Wasserbad gestellt und im Anschluss um ein Drittel eingekürzt werden. Nach dem Einpflanzen sollte sie zusätzlich mit Wasser eingeschlammt werden.

Franke zeigt, wie viel von der Wurzel nach dem Wasserbad abgeschnitten werden sollte. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Im Mai sollte man dann etwas von der Erde über abkratzen, erzählt Franke. Auch der Standort der Rosen sei ein wichtiger Faktor für das gesunde Wachsen. „Rosen brauchen Sonne. Halbschatten geht auch aber am besten Sonne“, so der 58-Jährige.

Worauf man bei der Rosen-Pflege achten sollte

Viele Rosen benötigen kaum noch Pflege, so der Gartenmeister. Jedoch sollte man bei Edelrosen ein wenig aufpassen, damit sie keine Rosenkrankheiten wie Mehltau oder Pilze wie Sternrußtau bekommen. Mehltau zeige sich durch weiß gefärbte und Sternrußtau durch gelbliche Blätter mit schwarzen Punkten.

Franke empfiehlt, die Blätter zum Beispiel mit einer Gartenschere zu entfernen, damit sich die Krankheit nicht weiter verbreitet. Bereits abgefallene Blätter sollten vom Beet aufgehoben werden.

