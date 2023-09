Feuerwehr Rolltreppe heißgelaufen: Einsatz am Hauptbahnhof Bochum

Bochum. Weil der Motor einer Rolltreppe heißgelaufen war, gab es Probleme an der U-Bahnstation im Hauptbahnhof Bochum. Die Feuerwehr rückte an.

Wegen einer Rauchentwicklung am Bochumer Hauptbahnhof gab es am Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz.

Ihren Angaben zufolge war am Ausgang Budenbergplatz der Motor einer Rolltreppe, die zur U 35 führt, heißgelaufen. Sie wurde ausgeschaltet. Der Hauptbahnhof blieb zwar weiter in Betrieb, der Weg zur U-Bahn wurde aber vorübergehend gesperrt.

Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt

Die U-Bahnen konnten während des Einsatzes weiterfahren, hielten aber in Fahrtrichtung Süden am Hauptbahnhof vorübergehend nicht an. Verletzt wurde niemand.

