Rollkommando gegen Disko-Türsteher: Sieben Männer angeklagt

Bochum. Ein brutaler Überfall auf Sicherheitskräfte einer Bochumer Disko beschäftigt das Amtsgericht. Sieben Männer sind angeklagt. Es ging um Rache.

Dieser Disco-Besuch in der Bochumer„Party-Arena“ an der Ecke Herner Straße/Nordring ist so richtig aus dem Ruder gelaufen. Es geht um einen Rauswurf und eine Racheaktion, die an ein Rollkommando erinnert. Seit Donnerstag stehen deshalb sieben junge Männer aus Herne und Bochum vor Gericht. Vorwurf: gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung.

Der Fall ist schon fast vier Jahre her. Damals, am 13. Juli 2019, um 0.30 Uhr hatten laut Anklage ein 25-jähriger Mann und seine Mutter auf der Tanzfläche eine Auseinandersetzung mit einem anderen Partygast. Der DJ drückte den Alarmknopf. Zwei Security-Mitarbeiter forderten Mutter und Sohn auf, die Lokalität zu verlassen. Das taten sie zwar, sollen darüber aber offenbar sehr verstimmt gewesen sein.

Angreifer sollen sich in zwei Gruppen aufgeteilt haben

20 Minuten später kehrten sie laut Anklage zurück. Sie sollen in zwei Taxis gekommen sein – zusammen mit mehreren, teilweise vermummten Männern. Nach einem „zuvor gefassten Tatplan“ sollen sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt und über zwei Security-Kräfte hergefallen sein.

Eine Gruppe habe einen der beiden (heute 26) am Eingang mit Faustschlägen gegen den Kopf so heftig traktiert, dass er zu Boden gestürzt sei. Dort sei er weiter zusammengetreten worden. Gleichzeitig hätte die zweite Gruppe den anderen Disko-Mitarbeiter angegriffen: Sie soll ihn eine Treppe hinuntergetreten haben. Auch von Tritten gegen den Kopf ist die Rede, ebenso vom zeitweisen Verlust des Bewusstseins.

Der 25-Jährige, der anfangs rausgeworfen worden war, ein erheblich vorbestrafter Mann, soll einem der Opfer gesagt haben: „Das hast du davon!“ Gegen ihn wird demnächst gesondert verhandelt, weil er „kein Vertrauen“ mehr in seinen Verteidiger hat.

Verletzungen der beiden Security-Kräfte waren erheblich

Die Verletzungen der Sicherheitskräfte waren massiv: Riss-Quetsch-Wunde, Nasenbeinbruch, Blutergüsse, Platzwunden. Einer hatte vier Monate lang Probleme beim Atmen. Auch eine OP war erforderlich, weil sich eine der Wunden entzündet hatte.

Die Angeklagten sind zwischen 25 und 29 Jahre alt und erschienen vor dem Schöffengericht alle mit einem Rechtsanwalt. Sie machen von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Möglich, dass diese Strategie aus ihrer Sicht erfolgreich sein wird. Denn zum Prozessauftakt erschien nur einer der beiden Security-Leute. Von der Tat konnte er nicht mehr viel berichten. Erst mit der Ladung zum Prozess fiel ihm die Schlägerei von damals wieder ein. „Bis der Brief zu mir nach Hause gekommen ist, habe ich an die ganze Sache schon gar nicht mehr gedacht.“

Gericht lässt Security-Kraft am nächsten Prozesstag polizeilich vorführen

Wer ihn damals verprügelt hatte, weiß er nicht mehr. Das Konkreteste, das er dem Gericht mitteilte, war dies: „Ich habe Schläge bekommen.“

Das zweite Opfer wird zum nächsten Prozesstag am Dienstag (25.) polizeilich vorgeführt. Sein unentschuldigtes Fernbleiben zum Prozessauftakt kann auch ein Ordnungsgeld nach sich ziehen.

