Rollerfahrer (55) wird bei Unfall in Bochum schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall auf der Darpestraße in Bochum-Hamme wurde die Polizei am Freitagmorgen gerufen (Symbolbild).

Bochum. Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 55-jähriger Rollerfahrer in Bochum unter das Auto gerutscht. Dabei wurde er schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde ein Motorrollerfahrer am Freitag (26. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Bochum.

Gegen 10.30 Uhr stieß der Mann auf der Darpestraße im Stadtteil Hamme mit einem Pkw zusammen. Der Autofahrer (24) war in nördlicher Richtung unterwegs und wollte in Höhe der Hausnummer 40 nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand, so die Polizei, übersah der Bochumer dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß.

Der 55-jährige Rollerfahrer rutschte unter das Auto, musste befreit werden und war zunächst nicht ansprechbar. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtsachschadens auf etwa 5000 Euro.

