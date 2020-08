Rollerfahrer (55) prallt in Bochum gegen Auto: Krankenhaus

Bochum. Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Auto in Bochum. Zuvor geriet er in ein Straßenbahngleis.

Ein 55-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstag in Bochum schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Als er laut Polizei gegen 16.25 Uhr die Unterstraße in Langendreer in Richtung Alte Bahnhofstraße befuhr, parkte zeitgleich eine 47-jährige Bochumerin an der Unterstraße 91 ihren Wagen ein - rückwärts in eine Parkbox am rechten Fahrbahnrand.

Unfallstelle in Bochum war mehr als eine Stunde gesperrt

Der Rollerfahrer geriet aus noch nicht bekannten Gründen auf dem in die Straße eingelassenen Straßenbahngleis ins Rutschen, stürzte und prallte gegen den Wagen der Bochumerin.

Die Unfallstelle wurde bis 17.40 Uhr gesperrt.

