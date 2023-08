Rohrbruch in Bochum-Riemke: Straße ohne Wasserversorgung

Bochum. Nach einem Rohrbruch war eine Straße in Bochum-Riemke von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Stadtwerke konnten das Problem lösen.

Anwohner der Neidenburger Straße in Bochum-Riemke waren am Mittwochvormittag für mehrere Stunden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Grund war nach Angaben der Stadtwerke Bochum ein unterirdischer Wasserrohrbruch. Dieser sei am Morgen aufgefallen, weil Wasser an die Oberfläche drang, berichtet Stadtwerke-Sprecher Jascha Dröge.

Die Neidenburger Straße ist eine knapp 200 Meter lange, geschwungene Sackgasse, die von der Hiltroper Straße abgeht. Ein unterirdisches Wasserrohr mit 100 mm Durchmesser sei beschädigt, der Gehweg deshalb unterspült. Die Straße war nach Angaben der Stadtwerke auch während der Reparaturarbeiten noch einspurig befahrbar.

Betroffen seien etwa 20 Wohnhäuser. In der Zwischenzeit wurde ein Standrohr mit Zapfhahn aufgebaut, an dem sich die Anlieger Wasser abholen konnten Gegen Mittag konnten die Stadtwerke Entwarnung geben: Die Wasserversorgung sei wiederhergestellt, so Sprecher Christian Seger. Der unterspülte Gehweg werde nun „geschottert“, anschließend werde geschaut, ob sich der Boden noch einmal senkt. Wenn das nicht der Fall ist, werde in den nächsten Tagen wieder gepflastert. (ska)

