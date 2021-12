Röttgen holt Bochumer Sozialpolitiker Radtke in sein Team

Bochum. Norbert Röttgen hat sich den Bochumer Sozialpolitiker Dennis Radtke in sein Team geholt. Er sei sein Brückenkopf zu den Gewerkschaften.

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen bedient sich bei seiner Kandidatur zum CDU-Vorsitzenden der Hilfe des CDU-Sozialflügels. Er kündigte an, dass er den stellvertretenden Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und Bochumer Europaabgeordneten, Dennis Radtke, gebeten habe, „mich im Falle meiner Wahl bei sozialpolitischen Fragen zu beraten und mir als Brückenkopf zu den Gewerkschaften zur Verfügung zu stehen“, sagte Röttgen.

Radtke steht für soziales Gewissen der CDU

Radtke betonte, er schätze an Röttgen, „dass er nicht vorgibt, in jedem Themenfeld selbst der Experte zu sein, und dort, wo er es nicht ist, offen für Beratung ist“. Röttgen sagte, ein unscharfes soziales Profil habe massiv zu den Verlusten der CDU bei der Bundestagswahl beigetragen. An manchen Stellen habe man zu wenig auf die gehört, die Experten in der Union für diese Fragen seien. „Ich möchte, dass sich dies ändert.“ CDA-Chef Karl-Josef Laumann und Radtke stünden „auch öffentlich für das soziale Gewissen der Partei“.

