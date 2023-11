Riesenzelt in Bochums City dient einem ganz besonderen Zweck

Bochum. Mitten in der Innenstadt sind Arbeiter dabei, ein großes weißes Zelt aufzubauen. Die Aufgabe der zerlegbaren Überdachung ist anders als gedacht.

In der Dunkelheit am frühen Montagabend (13. November) begannen auf dem Husemannplatz in der Bochumer Innenstadt Arbeiten mit schweren Metallprofilen. War an diesem Abend noch nicht so genau zu erkennen, was denn dort passiert, lüftete sich das „Geheimnis“ am Dienstag. Arbeiter errichten direkt an der Kortumstraße ein großes Zelt, das entfernt an ein Festzelt erinnert. Doch dabei handelt es sich um etwas völlig anderes.

Nach Information der Stadt handelt es sich um eine vorübergehende Einhausung/Überdachung der Tiefgaragendecke, um die notwendigen Abdichtungsarbeiten auch bei Regen und Kälte durchführen zu können.

Neuer Husemannplatz: So soll dieses Aushängeschild einmal aussehen

Das Zelt wird eine Größe von 25 x 20 Metern haben, um eine sinnvolle Bauabschnittsgröße einzurichten. Die Maßnahme dient der Beschleunigung der Arbeiten, um den angestrebten Zeitplan einhalten zu können.

Wie berichtet, soll der komplette Husemannplatz als einer der großen, zentralen Innenstadtplätze Bochum komplett umgestaltet und auf das neue Viktoria-Karree nebenan abgestimmt werden. Geplant ist eine Fertigstellung im Jahr 2025.

