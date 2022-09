Bochum. Am Bahnhof Bochum-Riemke ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fahrkartenautomat aufgebrochen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Am Bahnhof Bochum-Riemke ist in der Nacht auf Mittwoch ein Fahrkartenautomat aufgebrochen worden. Laut der Bundespolizei soll sich die Tat in den frühen Morgenstunden des 14. Septembers gegen 1.30 Uhr ereignet haben.

Bahnhof Bochum-Riemke: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Ein Bahnmitarbeiter kam daraufhin zum RB-Halt um die angezeigte Störung am Automaten zu beseitigen, dabei fielen ihm Schäden auf, „welche daraufhin deuteten, dass versucht worden ist diesen gewaltsam zu öffnen“. Die Verriegelung beziehungsweise die Frontseite sei stark beschädigt worden, ein Aufbruch des Automaten sei allerdings nicht gelungen.

„Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten am Bahnhof Bochum-Riemke keine verdächtigen Personen antreffen. Auch eine Fahndung verlief erfolglos“, so die Bundespolizeiinspektion Dortmund. „Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch sowie Sachbeschädigung ein.“ Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum