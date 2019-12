Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RGZV Phönix Stiepel

Der Verein RGZV Phönix Stiepel wurde 1952 gegründet. Die Ausstellung findet jährlich statt. In der nächsten Woche reisen 14 Mitglieder zu einer Schau mit 50.000 Tieren in Leipzig. Weitere Infos gibt es online: www.phoenix-stiepel.de.

Die Schau fand in einer großen Reithalle an der Haarstraße statt. Laut Veranstaltern ist der Stress in den Käfigen für die Tiere über drei Tage zumutbar. Normalerweise hätten sie aber weitaus mehr Platz.