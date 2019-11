Info Revival-Party am Samstag in Hattingen

Revival-Party am Samstag in Hattingen

Während sich im Bochumer Original eine Neunutzung andeutet, steigt am kommenden Samstag (23.) in Hattingen eine Tauffenbach-Revival-Party.

Sabri Arslan, der früher in dem Party-Treff gearbeitet hat, lädt dazu in sein Lokal „Gleis 79“ an der Bahnhofstraße 79 ein. Motto: „Alle Hände hoch – jetzt wird gefeiert!“ Erwartet werden zahlreiche frühere Stammgäste und Team-Mitglieder.

Beginn ist um 21 Uhr. Eintritt: 10 Euro inklusive Willkommensgetränk und Currywurst.