Restaurant Waldhaus in Bochum: So schmeckt das Essen to go

Bochum. Im Corona-Shutdown bieten viele Restaurants in Bochum einen Abholservice an. Wir haben die Angebote getestet. Diesmal im Check: das Waldhaus.

Im Corona-Shutdown bieten viele Restaurants in Bochum einen Abholservice für ihre Gerichte an. Einen aktuellen Bericht lesen Sie hier. Die WAZ hat die Angebote getestet. Diesmal im Check: das Waldhaus in Stiepel.

Das Waldhaus im Weitmarer Holz zählt zu Bochums Top-Adressen der hochwertigen Gastronomie. Das Ehepaar Demiri bietet in der Corona-Zeit mittwochs bis samstags von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr einen Abholservice an. „Waldhaus to go“ lautet das Motto. Adresse: 44797 Bochum, Am Bliestollen 44. Telefon: 0234 / 47 53 52.

Wir entschieden uns nach dem Studium der speziellen Abhol-Speisekarte auf der Homepage www.waldhaus-bochum.de für Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen (40 Euro) und Dorade-Filet mit sizilianischem Gemüse (24,50 Euro). Geplant war ein Abendessen am Wochenende, zeitiges Bestellen empfiehlt sich. In unserem Fall am Mittwoch zuvor. Telefonisch wurde neben der Speisefolge als Abholtermin Samstag 18.30 Uhr vereinbart.

Am Samstag um kurz vor halb sieben waren wir vor Ort Am Bliestollen nicht die einzigen Kunden. Vor der Tür wird man von den Waldhaus-Mitarbeitern (mit Maske) in Empfang genommen, die Wartezeit betrug weniger als 5 Minuten. Das Restaurant soll nicht betreten werden. Einen Extraraum gibt es nicht, man wartet auf der Terrasse. Das Essen kam, in diverse Boxen verpackt, verstaut in einer handlichen Papiertüte direkt aus der Küche und wurde nach Draußen angereicht. Bezahlung mit EC-Karte oder bar. Dankeschön, Quittung, Trinkgeld - und ab nach Hause.

Das Waldhaus ist für die Qualität seiner Küche stadtbekannt, entsprechend waren sowohl die Dorade als die Gans geschmacklich top. Gleiches gilt für die Beilagen (Kirschtomaten mit Kapern, Rotkohl mit leicht säuerlichem Touch). Die Speisen, die im Restaurant entsprechend attraktiv arrangiert werden, verlieren nach dem Auspacken daheim zwangsläufig an Form und Wirkung. Gleichwohl kam das Essen warm und stimmig auf den Tisch.

Verpackungsmüll fiel reichlich an, die Hauptspeisen, die Saucen, das Gemüse und die Dips waren sämtlich in Alu- bzw. Plastikgefäße verpackt, die mit Pappdeckeln abgedichtet sind.

Das Waldhaus steht auch für exklusive Weine. Auf Wunsch kann ein guter Tropfen – flaschenweise – geordert werden. Das Waldhaus-Team gibt Tipps, was zum Fisch, was zur Gänsebrust passt.

>>> Wertung: 4,5 von 5 Sternen

